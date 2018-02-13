OPEC: ABD'nin petrol üretimindeki artış, kısıntıları etkilemez

13 Şubat 2018

OPEC Başkanı ve BAE Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei, ABD'nin kaya petrolü üretiminde artışın global arz fazlasının azaltılması için diğer üreticiler tarafından gösterilen çabalar açısından büyük bir bozucu olmayacağını söyledi.

Mazrouei, güçlü talep ve üretim kısıntısı anlaşmasına bağlı olarak petrol piyasasının bu yıl yeniden dengeye gelmesini beklediğini ifade etti.

"Putin kesin taahhüt verdi"

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da "Piyasa 2014 yılından bu yana ilk kez dengeyi yeniden tesis etme yolunda" diye konuştu. Barkindo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın petrol kesintisi anlaşmasını bozmayacağına dair kesin taahhüt verdiğini ifade etti.

2018'de petrol talebinin 2017'de olduğu gibi 1,6 milyon varil/gün artmasının beklendiğini ifade eden Barkindo, OPEC ve diğer üreticiler arz kısıntısı anlaşmasına yıl sonuna kadar uydukları takdirde ham petrol stoklarının azalmaya devam edeceğini de vurguladı.

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