OPEC+ grubu üretim politikasını devam ettirme kararı aldı

OPEC+, toplantı sonrası Çin'deki talep ve Rusya’daki arz belirsizliği nedeniyle mevcut üretim politikasını devam ettirme kararı aldı.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

OPEC dışı bazı üretici ülkeler, Goldman Sachs Group Inc.'den Trafigura Group Pte Ltd.'ye kadar birçok sektör temsilcisinin bu yılın sonunda petrol fiyatlarında artış öngörmesine rağmen temkinli kalmaya devam etti.

Petrol fiyatları 2023'e sert bir başlangıç yapmasına rağmen, Ocak ortasındaki yükselişini ay sonuna doğru dizginledi.

Karar sonrası 16:53 saatlerinde ABD ham petrolü yüzde 0,49 artışla varil başına 79,19 dolara, Brent petrol ise yüzde 0,15 artışla varil başına 85,59 dolara yükseldi