OPEC: İran ve Venezuela'daki krizler petrol üretimini etkilemez

08 Ocak 2018

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) üst düzey bir yetkili, kurumun petrol arzında kısa vadeli sorunlara tepki vermeyeceğini açıkladı. Yetkili, "İran ve Venezuela'daki petrol arzında sorun yaşansa bile, OPEC üretimi artırmayacak" dedi.

OPEC'in İran'daki protestoları ve Venezuela'daki ekonomik krizi yakından takip ettiğini kaydeden yetkili, buna karşın ciddi ve uzun vadeli bir sorun olmadığı sürece petrol kısıntılarını sürdürmeye bağlı kalacaklarını kaydetti

Venezuela'daki kriz ülkenin petrol üretiminin azalmasına yol açmış, ancak İran'daki protestoların petrol üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştı.

"Küresel petrol stoğu hala beş yıllık ortalamanın üzerinde"

Yetkili, petrol üretiminde bir aydan daha uzun süre boyunca, günlük 1 milyon varil düşüş yaşanması ve talebin karşılanaması halinde, OPEC'in mevcut politikasında değişikliğe gidebileceğini söyledi.

OPEC yetkilisi ayrıca, petrol piyasasının yeniden dengeye oturmaya başladığını, ancak küresel petrol stoğunun hala beş yıllık ortalamanın üzerinde olduğunu vurguladı.

OPEC ve Rusya, düşük petrol fiyatlarına karşı petrol üretiminin sınırlanmasını öngören anlaşmayı 2018 sonuna dek uzatmıştı.

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde 67 dolar üzerinden işlem görüyor.

İran'daki gerilim petrol fiyatlarına da yansıdı

Kaynak: Reuters