Opel Astra elektrikleniyor

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Alman otomobil devi Opel, yeni Opel Astra-e'nin ilk görüntülerini yayınladı.

Şimşek logolu marka, 2022 Altın Direksiyon Ödüllü Astra’nın onlarca yıllık başarı hikayesine tamamen elektrikli versiyonunu da eklemeye hazırlanıyor. Yeni Opel Astra Sports Tourer-e, aynı zamanda bir Alman üreticinin tamamen elektrikli ilk station wagon otomobili olarak tarihe geçiyor.

2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonuyla yoluna devam ediyor. Astra, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçecek.

Astra ve Astra Sports Tourer, son derece verimli içten yanmalı motorlara ek olarak, ürün gamının üst noktasını oluşturan Astra GSe de dahil olmak üzere elektrikli şarj edilebilir versiyonlarla da sunuluyor. 2023 baharından itibaren sipariş edilebilecek olan batarya elektrikli Astra-e’nin Türkiye’de 2023 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.

“Elektrikliye geçiş hamlemize hız kesmeden devam ediyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, şunları kaydetti:

“Astra-e ve Astra Sports Tourer-e gerçek bir öncü. Beş kapılı hatchback ve station wagon gövde tiplerinin yeni batarya elektrikli versiyonlarıyla kullanıcılar, günlük kullanıma uygun, konforlu ama daha da önemlisi emisyonsuz sürüşün keyfini sürebiliyor. Ulaşımda 'Greenovation' ile kastettiğimiz tam olarak bu. Aynı zamanda, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni Opel Astra-e, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma yolunda bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.”

Yeni Opel Astra-e ve Opel Astra Sports Tourer-e, sıfır emisyonlu ve heyecan verici bir sürüş deneyimi vadediyor. Tüm Astra versiyonları gibi, yalnızca cesur ve yalın tasarımlarıyla değil aynı zamanda performanslarıyla da dikkati çekiyor.

Elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 NM tork sağlıyor. Böylece gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşanıyor. Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra-e 170 km/s maksimum hıza sahip. Bunun dışında Astra-e kullanıcısı, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.