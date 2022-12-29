Opel CEO'su Huettl: Elektrikli Astra ile yeni bir döneme giriyoruz

Alman teknolojisini çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, 160 yıllık köklü geçmişini kutluyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel için 2022 yılı her açıdan heyecan verici bir yıl oldu. “Şimşek” logolu marka, 160 yıldır yeni teknolojileri, ulaşılabilir fiyata geniş kitlelerle buluşturuyor. Opel, aynı zamanda bu sene tanıttığı GSe alt markasıyla gelecekte daha da dinamik bir günlük sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Diğer taraftan ise marka, ticari araçlarıyla sürdürülebilir ulaşım için önemli bir adım atıyor. İlk hidrojen yakıt hücreli Opel Vivaro-e Hidrojen, şimdiden müşteriler tarafından kullanılıyor. Opel, şimdiden ürün gamında 12 elektrikli model bulunduruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, 2022'nin Opel için çok özel bir yıl olduğunu belirterek, “İlk kez elektrikli olarak yollara çıkan yeni Astra ile yeni bir döneme giriyoruz. Aynı zamanda elektrikli Corsa ve Mokka modellerimiz, B-Hatchback ve B-SUV segmentinde en çok satanlar listesine girdi. Bunun dışında, hidrojen yakıt hücreli ticari Vivaro-e Hidrojen ile elektrikliye geçiş hamlemize devam ediyoruz. Bu anlamda 2022 yılı, Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olma yolunda ilerlemeye devam ettiğimiz bir yıl oldu” dedi.

Opel, 2022 yılında birçok başarısını art arda kutladı. Adam Opel, 160 yıl önce Rüsselsheim’da bir dikiş makinesi üreticisinden yenilikçi teknolojileri geniş kitleler için erişilebilir hale getiren bir otomotiv markasına dönüşen şirketin temellerini attı. Ayrıca 160. yılını kutlayan Opel’in tarihi gösteriyor ki marka yöneticileri her zaman kalıpların dışında düşünüyor ve yenilikçi çözümlerle müşterileri şaşırtmaya devam ediyor.

Markanın en çok satan modellerinden biri olan Corsa, 40. yaş gününü kutladı. Opel Corsa, yollara çıktığı 1982 yılında küçük otomobil sınıfında devrim yaptı. Şu an Corsa’nın altıncı nesli Opel müşterileri arasında oldukça popüler bir model konumunda bulunuyor. Güncel Corsa, bugüne kadarki en popüler küçük sınıf otomobillerden biri olmayı başardı.

Ayrıca elektrikli Opel Corsa-e “2022 Altın Direksiyon” ödülünü kazandı ve emisyonsuz bir ralli aracı olarak motorsporlarında da başarılı oldu. Opel, bu modele özgü olarak Corsa’nın 40. yılını gelişmiş modern teknolojilerinin yanı sıra ilk nesil Corsa modeline gönderme yapan detaylara sahip sınırlı sayıda üretilen “Opel Corsa 40” versiyonunu pazara sunarak kutladı.

Alman marka ayrıca 2022 yılında Eisenach’ta bulunan fabrikasının 30. yılını kutladı. Opel modelleri, 30 yıldır Almanya’nın merkezinde bulunan Thüringen Fabrikası’nın bantlarından çıkıyor. Tüm bölgenin gelişimine katkı sağlayan ve 30 yıl boyunca defalarca yenilenen tesis, şarj edilebilir hibrit versiyon dahil olmak üzere, Opel‘in yenilikçi modelleriyle geleceğe umutla bakıyor.

2022 Altın Direksiyon Ödülü’nü üst üste 3 kez kazanan ilk marka

Opel, ürettiği her yeni modelle prestijli ödüller almaya devam ediyor. Yeni nesil Astra da bu geleneği aynı şekilde sürdürüyor. Opel, yeni Astra ile AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının ve alanında uzman üyelerden oluşan jürinin seçimiyle 2022 Altın Direksiyon Ödülü’nü kazanarak bu ödülü üst üste 3 kez kazanan ilk marka oldu.

Opel’in kompakt sınıftaki en çok satan modelinin yeni nesli, rakiplerini geride bırakarak otomotiv endüstrisindeki en prestijli ödüllerden biri olan “50 bin avroya kadar en iyi otomobil” kategorisinde “2022 Altın Direksiyon Ödülü”’nü diğer adıyla “Otomobil Oscar’ını müzesine götürmeyi başardı. 2020'de Opel Corsa-e bu ödüle layık görülürken geçen sene ise Opel Mokka-e ödülü alma başarısını göstermişti. Bu sene alınan son ödül ise Opel’in 20. “Altın Direksiyon Ödülü” olarak ayrı bir öneme de sahip.

Astra, tamamen dijital “Pure Panel” kokpit, uyarlanabilir Intelli-Lux LED® Pixel farlar ve yeni marka yüzü Opel Vizörü de dahil, tasarımıyla dikkati çekiyor. Ayrıca, yeni modelin şarj edilebilir hibrit versiyonu da ilk kez 2022 yılında üretildi.

Opel, yine 2022 sonbaharında “GSe” versiyonlarını ilk kez duyurdu. Eskiden “Grand Sport Injection” anlamına gelen kısaltma, Opel’in yeni sportif alt markası olarak “Grand Sport electric” anlamına gelmesiyle dikkati çekiyor.

Opel GSe versiyonları, üstün sürüş dinamiklerini yenilikçi elektrik teknolojisiyle harmanlıyor. Ayrıca gelecekte ürün gamının tepe noktası olarak konumlanacak. Şarj edilebilir hibrit Opel Grandland GSe, (WLTP’ye göre yakıt tüketimi: 1,3 lt/100 km, CO2 emisyonu 31-29 gr/km; her ikisi de ortalama, ağırlıklı, geçici değerler) Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe (WLTP’ye göre yakıt tüketim: 1,2-1,1 lt/100 km, CO2 emisyonu 26-25 gr/km; ortalama, geçici değerler) yakında yollara çıkacak.

Elektrikliye geçiş sürecini sürdürecek

Opel 2022 sezonunda uluslararası rallilere heyecan getirdi. Laurent Pellier ve Opel Corsa Rally4, Gençler Avrupa Ralli Şampiyonası’nı (JERC) domine ederek Opel için beşinci Gençler Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandı.

Ayrıca, ADAC Opel e-Rally Cup, dünyanın ilk elektrikli tek marka ralli kupası olarak kendini kanıtladı ve yükselişini sürdürdü. Ekipler, zorlu koşullarda Opel Corsa-e Rallisi’nde puan ve kupa için mücadele etti. Organizasyon böylece elektrikli ralli sporu için ilham vermiş oldu. Gelecek yıl kupa, üçüncü sezonuna girecek.

Ayrıca ilk müşteriler, 2022 yılından itibaren Opel Vivaro-e Hidrojen’i kullanmaya başladı. Hidrojen yakıt hücresi alanındaki öncü model, elektrikli ulaşımın ticari araç sektöründe ne kadar çok yönlü olabileceğini gözler önüne seriyor. Uzun mesafeleri emisyonsuz olarak kat etmek isteyen ve hızlı yakıt ikmali ihtiyacı olan filo müşterileri için de ideal bir çözüm oluyor. Tam dolu depo ile 400 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor (WLTP’ye göre). Hidrojen ile yakıt ikmali ise sadece üç dakika sürüyor.

Opel’in diğer bir modeli Mokka-e ise tasarımı, teknolojileri ve günlük kullanıma uygunluğu ile markanın en çok satan modellerinden biri oldu. Ekim ve kasım aylarında Almanya’da B-SUV segmentinde en çok satan tamamen elektrikli otomobil oldu. Kasım ayında tüm Mokka müşterilerinin yüzde 65’i tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu versiyonu tercih etti.

Opel, 2022’de hız kesmeden tamamladı ve 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olma yolunda yeniden önemli adımlar attı. Marka, tamamen elektrikli Astra gibi modeller ve birçok yenilikle gelecek yıl elektrikliye geçiş sürecini sürdürecek.