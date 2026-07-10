OpenAI ve Google'ın Çin bağlantısı deşifre oldu!

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Yapay zekada yeni kriz OpenAI ile Google'ın Çin bağlantısı ile ortaya çıktı. İki devin Pentagon'un kara listesinde bulunan Çinli teknoloji devleri Alibaba, Baidu ve Tencent'in Singapur merkezli iştiraklerine gelişmiş yapay zeka hizmetleri sunduğu öne sürüldü.

Financial Times'ın haberine göre OpenAI ile Google söz konusu Çinli şirketlere hizmet verdiklerini doğrularken, bunun tamamen yasal olduğunu belirtti.

Pentagon'un kara listesinin Çin ordusuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketleri kapsadığı, ancak yürürlükteki ihracat kurallarının Çin anakarası dışındaki iştirakleri yasaklamadığı ifade ediliyor.

Yapay zeka kısıtlaması talebi

Bu durum, Washington'da yapay zekada ihracat kontrollerinin genişletilmesi yönündeki çağrıları yeniden gündeme taşırken bazı yetkililer, gelişmiş çiplerdeki gibi bir ihracat kısıtlamasının devreye alınmasını istiyor.

Alibaba bağlantılı hesaplara engel

Habere göre OpenAI, gelişmiş modellerin çıktılarının rakip yapay zeka sistemlerini geliştirmek için kullanılmasını ifade eden "model damıtma" riskine ilişkin şüpheler nedeniyle geçen ay Alibaba bağlantılı bazı kullanıcıların API erişimini askıya aldı. OpenAI, söz konusu faaliyeti ABD hükümetine de bildirdiğini duyurdu.

Şirket ayrıca Çin'den modellerine doğrudan erişimin engellendiğini, ancak sınırlı sayıda Çin bağlantılı şirketin hizmetlerden yararlanabildiğini ifade etti.

Google ise yapay zeka hizmetlerinin Singapur ve Hong Kong gibi bölgelerde kullanım politikaları çerçevesinde sunulduğunu belirtti. Şirket, yalnızca coğrafi kısıtlamaların gelişmiş kullanıcıların güvenlik önlemlerini aşmasını tamamen engelleyemeyeceğini de kabul etti.

Anthropic daha katı politika uyguluyor

Yapay zeka devi Anthropic'in ise OpenAI ve Google'a göre daha sert bir yaklaşım benimsediği belirtiliyor. Şirket, Çinli firmaların ve onların kontrolündeki yurt dışı iştiraklerinin gelişmiş yapay zeka modellerine erişimine izin vermiyor. Ayrıca, ihracat kısıtlamalarının genişletilmesini savunuyor.