Orta Doğu'da kaç Amerikan üssü ve ABD askeri bulunuyor?

ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde İran'a başlattığı saldırıya sert karşılık veren İran, Körfez'deki ABD üslerini hedef alırken Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan peş peşe patlama sesleri yükseldi.

İran, İsrail ve ABD'nin bölgedeki müttefliklerini meşru hedef ilan ederken, füzeleri peş peşe ateşledi. Körfez ülkeleri alarm durumuna geçerek hava sahalarını kapatırken, bazı ülkeler vatandaşlarından bölgeyi terk etmelerini istedi.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri nerede?

İran, Katar'daki El-Udeid hava üssü, Kuveyt'teki El-Salem hava üssüü, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al-Dhafra hava üssü ve Bahreyn'deki beşinci hava üssüne saldırı düzenlendiğini açıklarken Amerika'nın bölgede en az 19 lokasyonda hem kalıcı hem de geçici üssü bulunuyor.

Bunlardan sekizi, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan kalıcı üsler.

Orta Doğu'da kaç ABD askeri bulunuyor?

ABD'nin Orta Doğu'ya ilk kez, Temmuz 1958'de Lübnan krizi sırasında asker gönderdi. Bu dönemde Lübnan'da yaklaşık 15 bin deniz piyadesi ve asker bulunuyordu.

Al Jazeera'nın 2025 yılı verilerinden derlediği bilgilere göre, Orta Doğu'da yaklaşık 40 bin ila 50 bin ABD askeri bulunuyor. Bu askerler ise hem büyük, kalıcı üslerde hem de bölge genelindeki daha küçük ileri karakollarda konuşlandırılmış durumda.

En fazla ABD askerinin bulunduğu ülkeler ise Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Bu ülkelerdeki tesisler, hava ve deniz operasyonları, bölgesel lojistik, istihbarat toplama ve güç projeksiyonu için merkez üs olarak hizmet veriyor.

El Udeid Hava Üssü - Katar

Katar'daki 1996 yılında kurulan üs, ABD'nin Orta Doğu'da kullandığı en büyük hava üssü. 24 hektarlık (60 dönüm) bir alanı kapsayan üs, yaklaşık 100 uçağın yanı sıra insansız hava araçlarına da ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 10 bin askeri barındıran üs, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) ileri karargahı olarak hizmet veriyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Destek Faaliyetleri Merkezi - Bahreyn

ABD'nin bölgedeki en büyük deniz üssü, askeri ve sivil personel de dahil olmak üzere yaklaşık 9 bin Savunma Bakanlığı personeline ev sahipliği yapıyor. ABD Donanması'nın Beşinci Filosu'na ev sahipliği yapan üs, bölgedeki gemilere, uçaklara, birliklere ve uzak bölgelere güvenlik sağlıyor.

Arifjan kampı - Kuveyt

Arifjan Kampı, Kuveyt şehrinin yaklaşık 55 km (34 mil) güneydoğusunda bulunan önemli bir ABD Ordusu üssü. 1999 yılında inşa edilen üs, özellikle ABD CENTCOM sorumluluk alanı içinde olmak üzere, Orta Doğu'daki ABD askeri operasyonları için birincil lojistik, tedarik ve komuta merkezi olarak hizmet veriyor.

Al-Dhafra hava üssü - BAE

Keşif, istihbarat toplama ve muharebe hava operasyonlarını desteklemeye odaklanmış stratejik bir üs. Üste, F-22 Raptor hayalet savaş uçakları ve insansız hava araçları ile havadan uyarı ve kontrol sistemleri (AWACS) dahil olmak üzere çeşitli gözetleme uçakları gibi gelişmiş uçaklar bulunuyor.

Erbil hava üssü - Irak

Özellikle Kuzey Irak ve Suriye'de hava operasyonları için ABD kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Türkiye'de kaç ABD üssü var ve nerede?

Türkiye'de doğrudan ya da NATO kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla askeri tesis ve üs bulunsada en bilinenleri Adana, Malatya ve İzmir'de faaliyet gösterenler.

İncirlik Hava Üssü - Adana

1955’ten bu yana ABD uçaklarının konuşlandığı en stratejik üslerden biri olan İncirlik üssü ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılıyor. Hava operasyonları, lojistik destek, gözetleme ve insani yardım operasyonları yürütülüyor.

Kürecik Radar Üssü - Malatya

2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirilen üste erken uyarı ve füze savunma radar izleme faaliyetleri yürütülüyor.

İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM)

ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar'ın görev yaptığı bir NATO üssü. Kara kuvvetlerine yönelik stratejik planlama ve NATO içi komuta koordinasyonu burada gerçekleştiriliyor. ABD'li generaller ve askerî personel bu üs bünyesinde görev alıyor.