Orta Doğu'da tansiyon en üst seviyede: İsrail'den İran'a ultimatom

Suriye medyası, başkent Şam'da bulunan İran büyükelçiliğine saldırıyı, İsrail'in düzenlendiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu binasına düzenlediği saldırıda yedi subayın öldüğünü açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şam'daki konsolosluk binasına "İsrail tarafından düzenlenen saldırının, cevapsız kalmayacağı" ifadesinde bulunurken İsrail Başbakanı Netanyahu "Bize zarar verenlere biz de zarar veririz" uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından güvenlik kabinesi toplantısında konuşan Netanyahu, "İran yıllardır doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bize karşı hareket ediyor. Bu nedenle İsrail İran'a ve vekillerine karşı hem savunma hem de saldırı amaçlı hareket etmektedir. Kendimizi nasıl savunacağımızı bileceğiz ve basit bir ilkeye göre hareket edeceğiz: bize zarar veren ya da zarar vermeyi planlayanlara biz de zarar vereceğiz." dedi.

İsrail Ordusu (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise "çeşitli senaryolara" hazır oldukları belirtilidi.

İran'dan gelebilecek olası bir saldırıya hazırlanan İsrail Ordusu, muharebe birliklerinin izinlerini askıya aldığını "IDF savaş halindedir ve kuvvetlerin konuşlandırılması ihtiyaçlara göre sürekli olarak değerlendirilmektedir" sözleriyle duyurdu.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, İran'ın cevap amaçlı saldırıları olacağı yönünde uyarı yayınlayan Tel Aviv yönetimi, yurt dışında yaşayan diplomatlarının "güvenlikleri endişesiyle halka açık etkinliklere gitmemelerini" istedi.

Biden ve Netanyahu görüşmesinde ne konuşuldu?

Yedi World Central Kitchen insani yardım çalışanının İsrail tarafından öldürülmesinden bu yana ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasında ilk kez doğrudan temas kuruldu.

İki lider arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu'ya Gazze'deki sivilleri ve yardım çalışanlarını korumak için " belirli, somut ve ölçülebilir" adımlar atması için baskı yaptığını söyledi.

Beyaz Saray, "Başkan Biden, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Başkan Biden, ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikasının, İsrail'in zarar ve acıları gidermek için derhal harekete geçmesine ilişkin değerlendirmemizle belirleneceğini açıkça ifade etti" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Gazze'ye yardım akışını arttırmaması ve sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için önlemler almaması halinde, İsrail için sonuçları olacağını öne sürdü.

İsrail'i Hamas'a karşı hala desteklediklerini ifade eden Kirby, ABD'nin "İsrail'in kendini savunmasına yardımcı olma konusunda hala sağlam bir taahhüdü olduğunu" söyledi.