Ortadoğu'da sıcak gece... İran İsrail'e 180 füze ateşledi... İsrail 'intikam' dedi!

Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından Gazze Şeridi'ne kara harekatı düzenlenmesi, Ortadoğu'da bir yıldır sıcak çatışmalara neden oluyor. Son olarak İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurması, İran'ın ikinci kez İsrail'e füzeyle saldırmasına yol açtı.

İran dün akiam İsrail'e yüzlerce füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. Saldırının İsrail'de nasıl bir tahribat yarattığı henüz bilinmiyor.

180 füze ateşlendi

İran, geçen nisanda 110 balistik ve 30 güdümlü füze attığı İsrail'e dün yaklaşık 180 füze ateşledi. İran askeri üsleri hedef alan saldırı kapsamında ateşlenen füzelerin yüzde 90 isabet sağladığını iddia ederken, İsrail füzelerin havada engellendiğini savundu.

Hangi sistem füzeleri durdurdu?

İsrail'in Hamas ve Hizbullah'ın ateşlediği kısa menzilli füzeleri durdurmak için kullandığı Demir Kubbe yerine İran füzelerini ABD'yle ortak geliştirdiği Davut’un Sapanı sistemiyle engellemiş olabileceği kaydedildi.

İran neden vurdu?

İran Devrim Muhafızları (IRGC), İsrail'e saldırının gerekçesini de açıkladı. Açıklamada, 'saldırının İsrail’in üst düzey bir komutanlarını ve bölgedeki İran destekli milis liderlerinin öldürülmesine misilleme olduğu' belirtildi.

Ayrıca Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve geçen hafta sonu Beyrut’ta IRGC komutanı Abbas Nilforoşan’ın öldürülmesinden de söz edildi.

İsrail'den sert açıklamalar

İran'ın saldırısının ardından İsrail'den çok sert açıklamalar geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bedelini ödeyecek” dedi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Haggari ise 'saldırının sonuçları olacağını, planlar yaptıklarını' dile getirdi.