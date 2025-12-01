Oxford Üniversitesi 2025'in kelimesini seçti!

Oxford Üniversitesi (OUP), 2025'in ruhunu ve konuşmalarını yansıtan kelimesini seçti. Rage bait (öfke tuzağı), aura farming (enerji çiftliği) ve biohack (biyolojik saldırı) kelimeleri arasından kazanan öfke tuzağı olarak ifade edilen "rage bait" oldu.

Uzun süredir kullanılan iki İngilizce kelimenin birleşiminden oluşan ‘rage’ (şiddetli öfke patlaması) ve ‘bait’ (yem/tuzak) öfke, anlaşmazlık ve kutuplaşma yaratan durumlar için kullanılıyor.

Kullanımı 12 ayda 3 kat arttı

Oxford Sözlüğü'nün verilerine göre, terimin kullanımı son 12 ayda üç kat arttı.

Oxford Languages ​​Başkanı Casper Grathwohl'a göre "rage bait" kelimesinin yaygınlaşması çevrimiçi ortamda çekilebileceğimiz manipülasyon taktiklerinin giderek daha fazla farkına varmamızla ortaya çıktı. Grathwohl, eskiden tıklama karşılığında merak uyandırarak dikkat çekmeye odaklanan internet kültürünün şimdi duyguları ve tepkileri ele geçirirerk çarpıttığını savundu.

Bu yılın genel ruh hali ve meşguliyeti hakkında olumsuz bir tablo çizen 2025'in kelimeleri arasında "AI slop" ve "parasocial" gibi kelimeler de bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın kelimesi ise bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun kötüleşmesini ifade eden 'brain rot'du (beyin çürümesi) özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmayan içeriklerin aşırı tüketiminin sonucu olarak görülüyordu.