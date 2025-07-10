Oyak Renault, Boreal'ın kontağını açıyor: 400 milyon Euroluk yatırımın ikinci fazı da yerli SUV olacak

Ali Yıldırım-PARİS

Fransız devi Renault, Türkiye’yi SUV merkezi haline getiriyor. Geçen yıl Oyak’ın Renault Group ile birlikte kontak açtığı 400 milyon Euronun üzerindeki yatırımda ikinci faz başlıyor. İlk olarak Renault Duster üretimiyle başlayan yatırım hamlesi bu kez de ikinci C SUV model Boreal ile devam ediyor. Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilecek olan model, 54 ülkeye ihraç edilecek. Bu gelişme, Türkiye otomotiv sanayisi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilirken, böylece Bursa’da üretilecek 4 modelden ikisi belli oldu.

Bursa Renault’un SUV üssüne dönüşüyor

Renault geçtiğimiz yıllarda Dacia ile yaptığı stratejik satın alma sonrasında marka içinde de dönüşüme başladı. Yıllardır Dacia Duster adıyla satılan model artık yeni neslinde Renault Duster adını aldı ve üretim de Bursa’ya taşında. Şimdi bu modelin yanına bir de 7 kişilik bir SUV’ye dönüşebilen Boreal eklendi. Bu yatırım hedefinde aynı zamanda 2 modelin daha açıklanması bekleniyor.

Bunlar yine SUV modeller olacak. Böylece Oyak Renault Fabrikaları Bursa’da tam bir SUV üssüne dönüşecek. Renault Grubu’nun bu kararı, hem Türkiye’nin üretim kabiliyetine duyduğu güveni yansıtıyor hem de Oyak Renault’nun küresel otomotiv ağındaki yerini daha da güçlendiriyor. Modelin ikinci üretim yeri ise Brezilya.

"Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye’nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmenin, OYAK’ın en önemli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Erdem, "Bu yaklaşımla, ‘Renault Uluslararası Oyun Planı 2027’ kapsamında, 2023 yılının sonunda açıkladığımız 400 milyon Euroluk yatırım, ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Bu yatırımın ilk aşaması olan Renault Duster, yüzde 40’ı aşan yerlilik oranıyla ülkemizin önemli modelleri arasında yer alıyor. Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Renault Boreal’in endüstriyel stratejisi iki kıtaya yayılan bir sistem üzerine kuruluyor. Model, Latin Amerika pazarı için Brezilya’nın Curitiba kentinde, Avrupa dışındaki 50'den fazla ülke için ise Türkiye’de Bursa’da üretilecek. Türkiye’deki üretim tesisi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan 50’den fazla pazara yakınlığı sayesinde hem lojistik verimlilik hem de üretim maliyetlerinde avantaj sağlayacak.

"Müşterilerin beklentilerine yanıt vereceğiz"

Paris’te ilk kez sahne alan Boreal’ın tanıtım lansmanında konuşan Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, “İlk olarak Brezilya'da üretilecek olan Boreal, 2026 yılından itibaren Türkiye'de de banttan inecek. Eylül 2024'te satışa sunulan Duster'ın ardından, Boreal ile birlikte Türkiye’ye yönelik Uluslararası Oyun Planı'nın ikinci adımını atıyoruz.

Boreal sadece Türkiye'de üretilip iç pazara sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek. Boreal; geniş ve ferah iç mekanı, iddialı dış tasarımı, E-Tech Hybrid motor seçeneği, OpenR Link eğlence sistemi ve Google entegrasyonu ile Türk müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde yanıt veren son derece yenilikçi ve ileri teknoloji bir model olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Bir modelin Dacia logolu olması bekleniyor

Oyak Renault tesislerinde 2027’ye kadar 4 modelin üretilmesi planlanıyor. Bunlardan ikisi belli oldu. Fakat 2 model hala sır gibi korunuyor. İddialara göre bir modelin Dacia logosuyla olması beklenirken, aynı zamanda B SUV üzerine de yoğunlaşıldığı gündemde olan konular arasında.

Fakat şimdilik resmi bir açıklama yok. Boreal sonrasında “Daha fazlası gelecek” diyen Lionel Jaillet, “2027 yılına kadar Oyak Renault Bursa fabrikasında toplam 4 yeni modelin üretileceğini duyurduk. Geriye kalan 2 modelimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Türkiye, Renault’nun küresel stratejisindeki 5 büyük merkezinden biri olarak konumlanıyor ve bu vizyonun temel direklerinden birini oluşturuyor. Güçlü ortağımız OYAK ile birlikte, yerel ekiplerimizi güçlendirerek ve yeni projeleri devreye alarak Türkiye'nin otomotiv ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Üretim adetleri açıklanmadı

Paris’te katıldığımız toplantıda sorularımızı cevaplayan Renault yetkilileri, üretim adetleri şimdilik açıklamadı, ancak Boreal’ın birinci pazarının Türkiye olacağını aktardı.

Bu bilgiler karşısında 7 kişilik modelin iyi bir üretim adediyle banttan inmesi bekleniyor. Öte yandan gelecekle ilgili de bilgi veren yetkililer yeni bir hibrit motor üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bunun yüzde 100 elektrikli olmadığının altı çizen yetkililer, kısa vadede yüzde 100 elektrikli bir modelin Bursa’da üretilmeyeceğini paylaştılar. Renault CEO’su Fabrice Cambolive, “Boreal modelimizle birlikte, Renault'nun Uluslararası Oyun Planı bağlamında yeni bir adım atıyoruz. Bu model, beş stratejik merkezimizin katkısıyla uluslararası pazarlara hitap edecek yüksek değerli araçlar sunma arzumuzu yansıtıyor.”

Benzinli ve hibrit motor seçenekleri olacak

Otomobil Daica Bigster ile aynı platformu kullanıyor. Fakat Boreal’ın tasarımı tarafında uzun bir süre harcanmış. Renault’nun yeni tasarım dilinin de neredeyse dışına çıkan modelin uzunluğu 4,5 metrenin üzerinde, 1,8 metreyi geçen genişlik karşısında yükseklik de 1,6 metreyi aşıyor.

Bu boyutlarla araç tam bir C SUV olarak karşımıza Paris’te çıktı. 19 inç jantlar, çift renkli tavan ve panaromik sunroof da sunulan özellikler arasında. Araçta aynı zamanda 586 litrelik bir bagaj hacmi de var. İç mekânda, 10 inçlik dijital gösterge ve yine 10 inçlik OpenR Link multimedya ekranı yer alıyor. Google Haritalar, Google Asistan, Google Play uygulamaları gibi platformlarla tam uyumlu sistem, bağlı yaşam deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Boreal Türkiye pazarı için 24 adede kadar ADAS teknolojisiyle donatıldı. Bunlar arasında Şerit Takip Asistanı (LKA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW), Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Seviye 2 otonom sürüş destek sistemi yer alıyor. Eller Serbest Park ve 360 derece kamera sistemi, şehir içi manevralarda büyük kolaylık sağlıyor. Adaptif LED farlar her koşulda optimum görüş sunuyor. Araç benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle gelecek.