Pakistan, Azerbaycan'dan doğal gaz ithal edecek

Ulusal basındaki haberlere göre, Malik, ulusal bir televizon kanalına verdiği röportajda, hükümetin Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğal gaz boru hattı projesi üzerinde çalıştığını ve projenin bitimiyle Azerbaycan'dan doğal gaz ithal edeceklerini söyledi.

Malik, ülkenin doğal gaz rezervlerinin her yıl azaldığını ve bu durumun talebi dışarıdan karşılamak için baskı oluşturduğunu vurguladı.

Gelecek 2 aylık ihtiyacı karşılamak için Azerbaycan'dan ek 20 bin ton doğal gaz ithal edeceklerini açıklayan Malik, Rusya'dan ham petrol ithalini görüşmek için Ocak 2023'te Moskova'dan bir heyetin Pakistan'a geleceğini söyledi.

Türkmenistan doğal gazını Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan'a taşıyacak Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğal gaz boru hattı projesinin yapımına 2017'de başlanmıştı.