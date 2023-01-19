Pakistan ve Rusya, enerji iş birliğini artırmayı planlıyor

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da Pakistan-Rusya Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu 8’inci Oturumu, 2'nci gününde devam etti.

Oturumda, Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile bir araya geldi.

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Moskova’nın İslamabad’a uzun süreli petrol ve doğal gaz tedarikini sağlayabilmesinin yolları tartışıldı.

Her iki taraf, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için enerji sektörünün öneminde mutabık kalırken, Pakistan’da inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi de gözden geçirildi.

Yarın sona erecek oturumun ardından iki ülke arasında protokol imzalanması bekleniyor.

Doğal gaz boru hattı projesi yaptırımlara takıldı

Pakistan, Rusya ile 2015'te imzalanan anlaşma doğrultusunda doğal gaz boru hattı inşasının yapımına başlanmasını istiyor.

Bu anlaşma ile Pakistan'ın Karaçi ile Lahor şehirleri arasında yaklaşık 1100 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattının inşa edilmesi hedefleniyor fakat proje konsorsiyumunda yer alan bazı Rus şirketlerine ABD tarafından yaptırım uygulanma riski nedeniyle projenin ortaklık yapısı 2020'de değiştirildi ve projenin adı "Pakistan Akımı" olarak belirlendi.

Değeri 2,5 milyar dolar olan projeye geçen sene başlanması bekleniyordu. Uzmanlar, Moskova üzerindeki uluslararası yaptırımlar sebebiyle yakın zamanda projenin inşasına başlanmasını düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

"Rusya, Pakistan’ı Güney Asya’da ve İslam dünyasında önemli bir partner olarak görüyor"

Rusya Enerji Bakanı Şulginov, Lahor’da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi.

Şulginov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Başbakan Şerif’e gönderdiği özel mesajı burada takdim etti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Putin’in gönderdiği mesajda, "Rusya, Pakistan’ı Güney Asya’da ve İslam dünyasında önemli bir partner olarak görüyor. Rusya, Pakistan ile ikili ilişkileri derinleştirme konusunda güçlü ilgisini yineliyor" ifadelerine yer verildiği aktarıldı.

Başbakan Şerif, Şulginov ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya ile ikili ilişkilere önem verdiğini, ticaret, ekonomi ve yatırımla ilgili konularda ilişkilerini artırmaya istekli olduklarını kaydetti.

Pakistanlı heyet Kasım 2022'de Moskova'yı ziyaret etmişti

Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Malik, Kasım 2022'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, Rusya’nın İslamabad’a indirimli ham petrol ve akaryakıt sağlamaya karar verdiğini açıklamıştı.

Malik, iki ülke arasında Pakistan’da inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projeleriyle ilgili de ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, Rusya’dan bir heyetin İslamabad’ı ziyaret edeceğini kaydetmişti.