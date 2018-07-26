Pakistan'da İmran Han'dan 'seçim zaferi' açıklaması

26 Temmuz 2018

Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) lideri İmran Han, dün yapılan federal ve eyalet meclis seçimlerinden zaferle çıktıklarını açıkladı.

Han, televizyondan halka seslendiği konuşmasında, "Bu tarihi bir seçim. Allah bana, Pakistan için hayal ettiğimi gerçekleştirme fırsatı verdi. Önümüzde zor bir görev var. Seçimleri kazanmak kadar programınızı uygulamak da zor." dedi.

"Tarihte refah devletinin ilk örneği olan Medine devleti anlayışını" izlemek istediğini ifade eden Han, Pakistan'da herkesin dahil olduğu insani bir sistemi hayata geçirmeyi arzu ettiğini söyledi.

İmran Han, yolsuzluk, yoksulluk, cahillik ve işsizliğin en önemli zorluklar olduğunu belirterek hükümetinin, bunların üstesinden gelmek için en iyisini yapacağı sözü verdi.

Göreve geldiğinde başbakanlık konutunda yaşamayacağını, konutu halkın kullanımına açmayı partisiyle tartışacağını dile getiren Han, dış politikada izleyecekleri yol hakkında da bilgi verdi.

Han, PTI hükümetinin, Çin, Suudi Arabistan, İran gibi geleneksel müttefiklerinin yanı sıra Afganistan ve Hindistan gibi komşularıyla da bağların güçlendirilmesi için çalışacağını kaydetti.

Pakistan'ın Afganistan'da barışın tesisi için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Han, "Bir gün iki komşunun açık bir sınıra sahip olmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Hindistan'a da zeytin dalı uzatan Han, iki ülkenin birbirlerini suçlamaktan kaçınarak Keşmir sorununa çözüm bulmaya çalışmaları gerektiğini bildirdi.

Han, "Pakistan, Hindistan ile ilişkileri normalleştirmeye hazır. Hindistan, (ilişkilerin normalleşmesi) için bir adım atarsa Pakistan iki adım atar." değerlendirmesini yaptı. İmran Han ABD ile de dengeli bir ilişki yürüteceklerini kaydetti.

Yönetimi sırasında kimsenin siyaseten kurban edilmeyeceğine, hukukun üstünlüğünün her şeyin üstünde olacağına işaret eden Han, bazı muhalefet partilerinin gündeme getirdiği hile iddialarına ilişkin de bu yöndeki kaygıların giderileceğini söyledi.

İmran Han, "Bu seçimlerin adil olduğuna inanıyorum, ancak endişelerinin giderilmesi için siyasi partilerle çalışmaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasında ekonomiye de değinen Han, "Tarihin en ağır ekonomik zorluğuyla karşı karşıyayız. Çok büyük ticari ve cari açığımız var, ekonomimiz geriliyor. Tüm bunların üstesinden gelmek zorundayız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlar

Pakistan devlet televizyonu PTV, dün yapılan federal ve eyalet meclis seçimlerinde Pakistan Adalet Hareketinin (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) yarışı açık ara önde götürdüğünü duyurmuştu.

PTV'nin açıkladığı kesin olmayan son veriler, muhalefetteki İmran Han'ın partisi PTI'nin 2013 seçimlerindeki 35 sandalye sayısını 119'a yükselttiğini gösteriyor.

Geçen seçimlerde iktidarı elde eden Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) sandalye sayısının 61'e düştüğü, Şahbaz Şerif liderliğindeki PML-N'nin geçen seçimlere oranla 100'den fazla sandalye kaybettiği, Bilawal Butto Zerdari liderliğindeki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) ise 40 sandalye elde ettiği görülüyor.

Meclise 18 bağımsız aday girerken Birleşik Eylem Konseyi (Muttahida Meclis-i Amal - MMA) 12, Birleşik Halk Hareketi (Muttahida Qaumi Movement - MQM) 7, Büyük Demokratik İttifak (Grand Democratic Alliance - GDA) 5, Belucistan Ulusal Partisi (BNP) ve Pakistan Müslüman Ligi - Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 4'er, Avami Müslüman Ligi (AML) ve Avami Ulusal Partisi (ANP) birer milletvekili çıkardı.

Pakistan federal meclisinde 342 sandalyenin 272’si seçimle belirleniyor. Kalan milletvekilleri, kadınlar ve azınlıklara ayrılan kotalardan oluşuyor. Tek başına iktidar için 137 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Resmi sonuçlar

Pakistan Seçim Komisyonu'nun oy verme işleminin tamamlanmasından yaklaşık 18 saat sonra açıklamaya başladığı ilk resmi sonuçlara göre de PTI, sonucun kesinleştiği 86 seçim bölgesinin 44'ünde birinci sırada yer aldı.

PML-N 27, PPP ise 11 bölgede seçimi kazandı. 2 bölgede MMA, birer bölgede ise GDA ve bağımsız adaylar birinci geldi.

Resmi sonuçların uzun süre açıklanmaması üzerine gelen eleştirilere cevap vermek üzere sabaha karşı açıklama yapan Komisyon, sonuçların toplandığı elektronik sistemin çöktüğünü belirtmişti.

İtirazlar devam ediyor

Sonuçların açıklanmaya başlamasıyla PTI dışındaki pek çok partiden tepkiler geldi.

Sonuçlara hile karıştırıldığını savunan partiler, yarın İslabamad'da bir araya gelerek ortak itirazda bulunmak amacıyla durum değerlendirmesi yapacak.

PML-N lideri Şahbaz Şerif, dün gece yaptığı ilk açıklamada, "Ülkenin tüm bölgelerindeki parti çalışanlarımızdan şikayetler geliyor. Sonuç belgelerini alamıyorlar, oyların sayıldığı yerlerden çıkarılıyorlar ya da içeri hiç alınmıyorlar. Bu sonuçları reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

PPP lideri Butto Zerdari de resmi sonuçlarını hala göremedikleri ve parti üyelerinin oy sayım işlemlerini takip edemediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz etmişti.

MMA lideri Mevlana Fazlurrahman ile ANP Genel Sekreteri Mian Hüseyin de benzer itirazlarda bulunmuştu.

Kaynak: AA