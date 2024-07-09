Panama Kanalı Yönetimi'nden 1,6 milyar dolarlık proje
Panama Kanalı'nın yüz yılın en kurak dönemini yaşadığını belirten yetkililer, kanalın işletilmesi için farklı çözüm yolları arayışında. Çözüm yolu arayan isimler arasında yer alan Panama Kanalı Yönetimi yetkilisi Ricaurte Vasquez, kanalın işletilmesi için yeterli su kaynağının sağlanması amacıyla yaklaşık 1,6 milyar dolara mal olacak bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Ricaurte Vasquez, kuraklık ve su kriziyle mücadele için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 1,6 milyar dolarlık projeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Projeyle gelecekte su sıkıntısı nedeniyle gemi geçişlerinde yaşanabilecek kısıtlamaları önlemeyi hedeflediklerini belirten Vasquez, projenin, Indio Nehri üzerinde çok amaçlı bir rezervuarın inşa edilmesi ile bölgedeki yerel topluluklara 400 milyon dolarlık mali yardım yapılmasını içerdiğini ifade etti. Vasquez, rezervuarın inşasının 6 yıl süreceğini ve maliyetinin yaklaşık 1,2 milyar dolara denk geleceğini kaydetti.
Firmalar alternatif yol arayışında
Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda gemiler geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kalırken, bazı firmaların alternatif yol arayışında olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre, firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.