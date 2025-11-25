Panasonic Energy ve Amazon'dan işbirliği! Zoox'a batarya tedarik edecek
Panasonic Energy, Amazon'un otonom sürüş şirketi Zoox ile yaptığı çok yıllı anlaşma kapsamında 2026'nın başından itibaren 2170 tipi silindirik bataryalar tedarik edecek. Üretim önce Japonya’daki tesislerde başlayacak, ardından şirketin Kansas fabrikasına genişletilecek. Zoox'un San Francisco'da ücretsiz robotaksi denemelerine başlamasının hemen ardından duyurulan anlaşma, otonom araç pazarındaki rekabetin arttığı dönemde dikkat çekiyor.
Japonya merkezli Panasonic Energy, Amazon'un otonom sürüş iştiraki Zoox'a 2026 yılının başından itibaren çok yıllı bir anlaşma kapsamında silindirik batarya sağlayacağını duyurdu.
Panasonic Holdings'in yaptığı açıklamada, "Panasonic Energy, Zoox'un büyüyen robotaksi hizmeti ve operasyonlarını desteklemek için 2026 yılının başından itibaren en son 2170 bataryalarını teslim edecek" ifadelerine yer verildi.
Üretim Japonya'daki tesislerden yapılacak
Üretimin başlangıçta Japonya'daki tesislerden yapılacağı, ilerleyen dönemde ise Panasonic Energy'nin Kansas'taki fabrikasına genişletileceği belirtildi. Şirket ayrıca Tesla'ya da tedarik yapıyor.
Bu anlaşma, Zoox'un geçtiğimiz hafta San Francisco'nun belirli bölgelerinde erken kullanıcılar için ücretsiz robotaksi yolculukları sunmaya başlamasının hemen ardından geldi. Otonom araç çağırma pazarında rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde yapılan iş birliği, Zoox'un büyüme planları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kâr tahmininde aşağı yönlü revize
Öte yandan Panasonic Holdings, geçen ay ABD'de elektrikli araç pazarındaki yavaşlama nedeniyle enerji birimindeki zayıf beklentiler ve düşen otomotiv batarya satış projeksiyonları sebebiyle yıllık kâr tahminini aşağı yönlü revize etmişti.