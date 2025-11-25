Panasonic Energy ve Amazon'dan işbirliği! Zoox'a batarya tedarik edecek

Japonya merkezli Panasonic Energy, Amazon'un otonom sürüş iştiraki Zoox'a 2026 yılının başından itibaren çok yıllı bir anlaşma kapsamında silindirik batarya sağlayacağını duyurdu.

Panasonic Holdings'in yaptığı açıklamada, "Panasonic Energy, Zoox'un büyüyen robotaksi hizmeti ve operasyonlarını desteklemek için 2026 yılının başından itibaren en son 2170 bataryalarını teslim edecek" ifadelerine yer verildi.

Üretim Japonya'daki tesislerden yapılacak

Üretimin başlangıçta Japonya'daki tesislerden yapılacağı, ilerleyen dönemde ise Panasonic Energy'nin Kansas'taki fabrikasına genişletileceği belirtildi. Şirket ayrıca Tesla'ya da tedarik yapıyor.

Bu anlaşma, Zoox'un geçtiğimiz hafta San Francisco'nun belirli bölgelerinde erken kullanıcılar için ücretsiz robotaksi yolculukları sunmaya başlamasının hemen ardından geldi. Otonom araç çağırma pazarında rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde yapılan iş birliği, Zoox'un büyüme planları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kâr tahmininde aşağı yönlü revize

Öte yandan Panasonic Holdings, geçen ay ABD'de elektrikli araç pazarındaki yavaşlama nedeniyle enerji birimindeki zayıf beklentiler ve düşen otomotiv batarya satış projeksiyonları sebebiyle yıllık kâr tahminini aşağı yönlü revize etmişti.