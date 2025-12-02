Papa'dan ABD yönetimine Venezuela çağrısı

Papa 14. Leo, Lübnan dönüşü sırasında uçakta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine askeri güç kullanarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye çalışmamaları çağrısında bulunarak, ABD'nin Venezuela'da bir değişim istiyorsa bunu diyalog yoluyla veya ekonomik baskıyla yapmasının daha iyi olacağını ifade etti.

Leo, "Diyalog yolları veya belki de ekonomik baskı da dahil olmak üzere baskı yolları aramak daha iyidir" dedi. Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik politikası hakkında verdiği sinyallerin belirsiz olduğunu aktaran Papa, "Bir yandan, iki başkan arasında bir görüşme olmuş gibi görünüyor. Öte yandan, bir tehlike var, bazı faaliyetler, bazı (askeri) operasyonlar olabileceği ihtimali var. ABD'den gelen sinyaller, belirli bir sıklıkla değişiyor" dedi.

ABD Karayipler'e askeri yığınakla Venezuela üzerindeki baskıyı artırmıştı

Trump yönetimi, ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Maduro'nun rol oynadığını savunuyor. Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor. Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu belirtiyor.

ABD birlikleri, Eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyip 83 kişiyi öldürmüştü. ABD yönetimi son olarak "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında bölgeye 11 savaş gemisi ve 15 bin asker yığmıştı.