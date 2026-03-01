Papa’dan İran ve Orta Doğu mesajı: Derin endişeyle takip ediyoruz

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından uluslararası gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in dün sabah İran'a saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilime değinen Papa 14. Leo, "Orta Doğu'da ve İran'da bu dramatik saatlerde yaşananları derin endişeyle takip ediyorum. İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir" dedi.

Papa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük boyutlarda bir trajedi ihtimali karşısında, ilgili taraflara şiddet sarmalını onarılamaz bir uçuruma dönüşmeden önce durdurmaları yönünde ahlaki sorumluluk üstlenmeleri için yürekten çağrıda bulunuyorum. Diplomasi yeniden rolünü bulsun ve adalet temeline dayanan barışçıl bir birlikte yaşamı arzulayan halkların iyiliği desteklensin. Barış için dua etmeye devam edelim."

Papa 14. Leo, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmadan da kaygı verici haberlerin geldiğini dile getirerek, tarafların diyaloğa acilen geri dönmesi çağrısı yaptı.