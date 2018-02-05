Paris saldırganı mahkemede konuşmadı

05 Şubat 2018

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen saldırıların zanlısı Salah Abdeslam, bugün Belçika'da yoğun güvenlik önlemleri altında yargıç karşısına çıktı. Abdeslam mahkemede sorulara yanıt vermeyi reddetti.

VVC'nin haberine göre, duruşmaya katılmasına karşın soruları neden yanıtlamadığının sorulması üzerinde Abdeslam, "Sessizliğim beni suçlu yapmıyor. Bu da benim savunmam" dedi.

Paris'te bir konser salonuna, stadyuma, restoranlara ve barlara silahlı saldırganlar ve intihar bombacılarıyla düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Fas kökenli Abdeslam, Paris saldırılarından 4 ay sonra Mart 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de kaldığı evde polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yakalanmıştı. Abdeslam'ın, suçlu bulunması halinde 40 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Paris saldırganı yakalandı