Pentagon: İran saldırılarında 140 ABD askeri yaralandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası İran’ın misillemeleri sonucunda yaralanan askerlerle ilgili açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 140 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 8’inin hâlâ ağır durumda olduğunu ve en üst düzeyde tıbbi bakım aldıklarını belirtti.

Saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaralı askerlerle ilgili yapılan ilk resmi açıklama olan bildiri, Washington yönetiminin savaşın durumu ve gidişatı konusunda çelişkili mesajlar verdiği bir dönemde geldi.