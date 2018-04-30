Perakende sektöründe 13 milyar sterlinlik birleşme hamlesi

30 Nisan 2018

İngiltere'nin ikinci büyük süpermarket zinciri Sainsbury's, Asda ile birleşme görüşmeleri yaptıklarını doğruladı.

Sky News'in haberine göre Sainsbury's, pazar lideri Tesco ile daha güçlü şekilde rekabet edebilmek için, Walmart'ın İngiltere'deki süpermarket zinciri Asda ile birleşme görüşmeleri yürütüyor.

Sainsbury's ile Asda'nın birleşmesi 13 milyar sterlin büyüklüğünde bir süpermarket devi ortaya çıkaracak. Bu yeni zincir, pazar payının yüzde 31'ine sahip olarak Tesco'nun tahtına oturacak.

İngiliz süpermarket zincirinin en büyük hissedarı olan Katar Yatırım Otoritesi de, Asda ile birleşmeyi desteklediğini ifade etti.

Öte yandan birleşme haberi sonrasında Sainsbury's hisseleri yüzde 20 arttı. Haber Avrupa perakende şirketlerinin hisselerinde de hareketlenme yarattı.

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