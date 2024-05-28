Peru Devlet Başkanı hakkında suç duyurusu: 'Rüşvet' iddiası

Peru Başsavcılığı, Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkında "rüşvet" aldığı iddiasıyla anayasal suç duyurusunda bulundu.

Hakkında lüks saatleriyle bağlantılı olarak kamuoyunda "Rolexgate" olarak bilinen bir soruşturma yürütülen Boluarte'nin, bu sürecin sonunda görevinden azledilebileceği ifade edildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, söz konusu resmi suçlama, Boluarte'ye halk desteğinin yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre düştüğü bir dönemde yapıldı. Başsavcılık, Devlet Başkanı'nı rüşvet almakla suçlarken, Peru Kongresi'nin bu suçlama ve suç duyurusu doğrultusunda hamlede bulunması halinde, Boluarte azledilebilir.

Başbakan: Bu siyasi gürültü Boluarte'nin dikkatini dağıtamayacak

Dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Başbakan Gustavo Adrianzen ise suç duyurusunu "uygunsuz, anayasaya aykırı ve yasadışı" olarak nitelendirdi. Adrianzen, Devlet Başkanı'nın dikkatinin 'siyasi gürültü' yüzünden dağılmayacağını savundu.

Daha önce de söz konusu suçlamalar kapsamında evinde arama yapılan Peru Devlet Başkanı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor, taktığı Rolex marka lüks saatlerin kendisine yerel bir vali tarafından ödünç verildiğini iddia ediyor. Öte yandan, yapılan son 'anayasal suç duyurusu' Boluarte hakkında iki yıldan daha az zaman içinde yapılan ikinci suç duyurusu oldu. Geçen kasım ayında da Peru Başsavcısı, bir önceki devlet başkanının görevden azledilmesinin ardından yaşanan 'toplumsal kargaşa' sürecini yürütme şekliyle bağlantılı olarak Boluarte hakkında 'anayasal suç duyurusunda' bulunmuştu.

Dönemin Peru devlet başkanı Pedro Castillo, 2022 yılında yasalara aykırı bir şekilde, kendisi için azil oylaması yapılmadan önce Kongre'yi feshetmeye çalışmış, azledilip tutuklanması ise ülkede haftalar boyunca devam eden eylemlere sebep olmuştu. Ülkede yaşanan protesto ve şiddet olaylarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.