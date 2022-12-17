Peru'daki gösterilerde ölü sayısı yükseliyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden protestolarda 20 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlerde ise yaralı sayısının 500'ü geçtiği ve 150'den fazla göstericinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin seçimlerin Aralık 2023'te yapılması önerisi Kongrede yapılan oylamada reddedildi.

Ölümler kabinede 2 istifaya yol açtı

Protestolardaki ölümler nedeniyle, 6 gün önce yemin eden kültür ve eğitim bakanları görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Eğitim Bakanı Patricia Correa, Boluarte'ye hitaben yazdığı istifa mektubunda, tüm Perulu öğrencilerin demokratik ve kurumsal çerçeveler içinde eğitim hakkını garanti altına almak için bu göreve geldiğini hatırlattı.

Correa mektubunda, "Ülkemiz demokratik inançlar, düzene saygı ve aynı zamanda son birkaç saat içinde ne yazık ki ihlal edilen her bir Peru vatandaşının fiziksel bütünlüğü ve yaşamını tehdit eden büyük çaplı siyasi krizle karşı karşıyadır. Eğitim Bakanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Kültür Bakanı Jair Perez de Cumhurbaşkanı'na sunduğu istifa mektubunda, protestolardaki ölümlere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkede meydana gelen talihsiz olaylar, telafisi mümkün olmayan kardeşlerimin kaybı, hükümetinizdeki kalıcılığımı sürdüremez kılıyor. Kültür Bakanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifamı sunarım."

Protestocular, Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun bırakılmasını, Kongre'nin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep ediyor.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Erken seçim önerisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır." ifadesini kullanmıştı.

OHAL ilanı

Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.

Boluarte ise istifa etmesi için kendisini günlerdir protesto eden göstericilere 14 Aralık'ta diyalog çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'taki açıklamasında, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyduğunu bildirmişti.

Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı

Ülkenin birçok noktasında devam eden eylemler nedeniyle Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

Göstericilerin hedefi olan havalimanının 12 Aralık'tan bu yana kapalı kalması sebebiyle 5 bin turistin çeşitli otellerdeki bekleyişi sürüyor.

Peru'nun en önemli antik turizm kenti Machu Picchu'yu ziyaret eden binlerce turistin de yollarda kurulan barikatlar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle havalimanına gidemediği belirtiliyor.

Öte yandan Machu Picchu belediyesinin yarın dört helikopterle turizm bölgesinden yabancıları tahliye operasyonu yapacağı kaydedildi.

Yerel kanal N'ye konuşan İspanyol bir turist, yetkililere seslenerek, "Arjantin'e gidebilmemiz için bizleri bir uçağa bindirmelerini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Protestocular, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun bırakılmasını, Kongrenin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep ediyor.