"Petrol stokları hala normal seviyenin üzerinde"

20 Nisan 2018

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerin Cidde'de gerçekleştirdiği toplantının açılışında yaptığı konuşmada, küresel petrol stoklarının hala normal seviyenin üzerinde olduğunu söyledi.

Petrol talebinin belirsiz olduğunu kaydeden El Falih, OPEC dışı üreticilerin 2019 yılında da örgüt ile birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandır Novak ise, Suudi Arabistan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin üretim kısıtlamaları anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapmayı değerlendirmeden önce piyasanın birkaç ay için dengede kaldığını görmesi gerektiğini kaydetti.

Novak, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin üretim kesintisini bu yıl içinde hafifletebileceğini belirtti.

"Yüksek petrol fiyatları güçlü talebi zayıflatabilir"