Petrol, Trump'ın tweet'iyle düştü

20 Nisan 2018

Petrol fiyatları dün üç yılın en yüksek seviyesine yaklaşırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç bir tweet geldi.

Trump, Twitter mesajında, OPEC'i petrol fiyatları suni olarak yükseltmekle eleştirdi. ABD Başkanı, "OPEC yine yapacağını yapmış görünüyor. Petrol miktarı, denizdeki dolu gemiler dahil her yerde rekor seviyeye ulaşmışken, petrol fiyatları suni olarak Çok Yüksek! Bu iyi bir şey değil ve kabul edilmeyecek!" ifadelerini kullandı.

Bu mesaj, Cidde'de buluşan Rusya ve OPEC temsilcilerinin petrolde üretim kısıntısını sürdürme yönündeki açıklamaları sonrasına denk geldi.

Trump'ın tweet'i sonrasında Batı Teksas petrolü, mayıstaki kazanımlarını silerek New York'ta varil başına 67,93 dolara geriledi. Brent petrol de yüzde 0,6'lık düşüşle 73,35 dolar oldu.

Petrol fiyatları 3 yılın zirvesine yakın