Peugeot, yüzlerce kişiyi işten çıkaracak
Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 2018 yılında Fransa'da 1300 kişiyi, İngiltere'de ise 700'e yakın kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
Peugeot, 2018 yılında Fransa'da 1300 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
Fransız CFTC sendikası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni çalışma yasasının işçi sayısını azaltmaya yönelik sınırlamaları gevşetmesiyle beraber, yıl sonuna kadar 1300 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.
CFTC Başkanı Franck Don, kararın ülke çapındaki gönüllü istihdam azaltma planının bir parçası olduğunu söyledi.
İngiltere'de 250 kişiyi daha işten çıkaracak
Öte yandan Peugeot, İngiltere'de bulunan Vauxhall fabrikasında da işten çıkarmalara devam ediyor.
Ekim ayında yaptığı açıklamada Liverpool yakınlarındaki Elssmere Port fabrikasında 1.900 olan çalışan sayısını 2017 sonuna kadar 400 kişi azaltacağını belirten Peugeot, dün yaptığı açıklamada 250 kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu.
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Kaynak: Reuters