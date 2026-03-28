Pezeşkiyan'dan bölge ülkelere net mesaj: Güvenlik isteyen izin vermesin

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine saldırılara güçlü karşılık vereceklerini belirtirken bölge ülkelerine, topraklarını İran'a karşı saldırılarda kullandırmama çağrısını yineledi.

X hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, İran’ın “önleyici saldırılar düzenlemediğini” defalarca dile getirdiklerini vurgulayarak, "Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Açıklamasında bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik operasyon sürecinde Körfez ülkelerinin güçlü destek verdiğini, buna karşın NATO müttefiklerinin yardım etmediğini söyledi.

Trump, ABD'nin NATO'ya büyük savunma katkısı yaptığını vurgulayarak "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım?" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye destekleri için teşekkür eden Trump, İran operasyonlarının süreceğini ve hedef listesinde binlerce noktanın bulunduğunu belirtti.