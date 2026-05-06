Pezeşkiyan’dan fahiş fiyat ve stokçuluğa sert müdahale talimatı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede son dönemde yükselen fiyatlar ve stokçuluk iddialarına karşı ilgili kurumlara harekete geçme talimatı verdi.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşın ardından piyasada yaşanan fiyat artışlarının farkında olduklarını ifade etti.

"Fahiş fiyat ve stokçuluk kabul edilemez"

Artışların bir bölümünün hammadde maliyetlerindeki yükselişten, bir bölümünün ise savaş koşullarından kaynaklandığını belirten Pezeşkiyan, "Ancak fahiş fiyat ve stokçuluk kabul edilemez. Adalet Bakanı'ndan (Emin Hüseyin Rahimi) Yargı Erki ile koordineli olarak toplumun huzurunu bozan her türlü ihlalle ciddi şekilde mücadele etmesini istedim." ifadelerini kullandı.

İran’da 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaş sonrası İran Riyali, yabancı para birimleri karşısında sert değer kaybederken, başta temel tüketim ürünleri olmak üzere birçok kalemde ciddi fiyat artışları yaşanmıştı.