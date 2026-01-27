Pinterest'ten kritik karar: Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Moda, mimari, içeçecek, seyahat ve yaşam gibi pek çok farklı konuda, kullanıcıların içerik fikirlerini paylaştığı ve ilham aldığı medya platformu Pinterest, yapay zeka entegrasyonu kapsamında iş gücünün yüzde 15'inden azını işten çıkarmaya ve ofis alanını azaltmaya hazırlanıyor.

Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Pinterest'ten yapılan açıklamada, kesintilerin eylül sonuna denk gelen üçüncü çeyreğe kadar tamamlanması bekleniyor. 1600 kişilik bir ekibin görev aldığı şirkette yüzde 15'lik azaltma yaklaşık 240 çalışana denk geliyor.

Platform, yapay zeka entegrasyonu kapsamında kaynak dağılımını yeniden düzenleyerek yapay zekadestekli ürün ve yetkinliklere öncelik verdiğini açıkladı. Bu doğrultuda satış ve pazarlama stratejilerinde de değişikliğe gidilirken, şirket vergi öncesi yeniden yapılandırma giderlerinin 35 milyon ile 45 milyon dolar arasında gerçekleşmesini beklediğini bildirdi.