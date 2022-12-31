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PKK/YPG, Suriye'de iki muhalif Kürt siyasetçiyi kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Suriye’nin Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENSK) mensubu iki muhalif siyasetçiyi kaçırdı.

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Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor Ahmed, yaptığı açıklamada, PKK/YPG’nin 28 Aralık'ta Malikiyye'de muhalif siyasetçiler Hüseyin Süleyman ve Bülent Molla İsmail'i araçlarına akaryakıt aldıkları sırada kaçırdığını söyledi.

Ahmed, kaçırılan kişilerin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bileşenlerinden ENKS mensubu olduğunu belirtti.

Ahmed, kaçırılmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan Kürt siyasetçilerin derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

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