Polonya hava sahasında gerilim! Rus İHA'ları düşürüldü: 'Evinizden çıkmayın' uyarısı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sırasında ülke hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıkladı.

Savaşın ardından ilk doğrudan çatışma

Askeri kaynaklar, bu olayın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yaşanan ilk doğrudan çatışma olduğunu belirtti. Yetkililer, ülkenin doğusuna düşen cisimlerin araştırıldığını duyurdu.

Polonya Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, yaklaşık 10 adet Shahed-2 tipi İHA'nın Polonya'ya doğru yöneldiği tespit edildi. Bunlardan en az dördünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hâle getirildiği kaydedilirken, yerel kaynaklar da Czosnowka köyü yakınlarında bir İHA enkazına ulaşıldığını aktardı.

NATO güçleri operasyona katıldı

Operasyon sırasında Polonya Ordu Komutanlığı, "Polonya Silahlı Kuvvetleri durumu yakından takip ediyor, birlikler acil müdahale için hazır durumda" açıklamasını yaptı. Komutanlık, düşen cisimlerin yerlerinin tespit edilmeye çalışıldığını da belirtti.

NATO'nun operasyona destek veren uçakları arasında en az bir adet ABD'ye ait F-35 uçağı ve Hollanda'dan gönderilen bir yakıt ikmal uçağı bulunduğu ifade edildi.

8.6 milyon kişiye 'evinizden çıkmayın' uyarısı

Saldırı sırasında Podlaskie, Mazowieckie ve Lublin bölgelerinde yaşayan 8.6 milyon kişiye evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, düşen İHA parçalarına yaklaşılmaması gerektiğini vurgulandı.

Daily Mail'e göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Rzeszow-Jasionka Havalimanı ve Varşova'daki Chopin Havalimanı dahil 4 havaalanı geçici olarak kapatılırken uçuş takip verileri ise Polonya hava sahası üzerinde seyreden ticari uçakların rotalarını değiştirdiğini gösterdi. Bazı uçuşların, alınan uyarı sonrası olağan güzergahlarının batısına kaydırıldığı kaydedildi.

Acil toplantı yapılacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hava sahası ihlallerine karşı ordunun silah kullandığını doğruladı. Tusk, Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı ile sürekli temas hâlinde olduğunu ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de görüştüğünü belirtti. Tusk, ayrıca güvenlik bakanlarıyla acil toplantı yapılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gelişmeler hakkında bilgilendirildiği aktarılırken, bazı ABD'li senatörler de olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Demokrat Senatör Dick Durbin, Rusya'nın bu eylemlerinin "Putin'in kararlılıklarını sınadığı" anlamına geldiğini söylerken, Cumhuriyetçi Joe Wilson ise saldırıyı "savaş eylemi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Rusya olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ve sessizliğini korudu. Aynı gün Ukrayna'nın doğusunda sivil hedeflere yönelik saldırıların da devam ettiği ve Rusya'nın sivilleri hedef aldığını reddettiği bildirildi.