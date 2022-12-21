Polonya'da enflasyonun zirve yapması bekleniyor
Polonya'da enflasyonun zirve yapmasını beklediğini söyleyen Maliye Bakan Yardımcısı Piotr Patkowski, 2023 yılının Şubat ayında enflasyonun yüzde 19-20'ye ulaşacağını söyledi.
Patkowski, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, enflasyonun şubattan sonra kademeli olarak azalmasını beklediklerini ifade etti.
Zirve rakamlara ulaşmayı bekliyorlar
Gelecek yıl resesyon beklemediklerini aktaran Patkowski, "Polonya'da enflasyon, şubatta yüzde 19-20 ile zirve yapacaktır. Yüzde 20 olur mu onu şu an söylemek zor. Bakanlığımıza göre, şimdilik yüzde 19-20 arası bir beklenti söz konusu." ifadelerini kullandı.
Polonya'nın 2023 bütçesi, yüzde 1,7'lik GSYH artışı ve yüzde 9,8'lik ortalama yıllık enflasyon varsayımına dayanıyor.