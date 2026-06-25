Polonya'da uçak kazası: İki kişi hayatını kaybetti
Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş sırasında düşen küçük uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
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Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, bir küçük uçak Varşova’nın Bemowo ilçesindeki havalimanına yerel saatle 13.00 sularında iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü.
Yere çarpan uçak alev aldı.
Uçakta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza sırasında bölgede bulunan 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye yetkilileri, pist dışına çıkan uçağın bir binaya çarptığını ve tamamen yandığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA