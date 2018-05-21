Pompeo: İran'la iş yapanlardan hesap soracağız

21 Mayıs 2018

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme sonrası İran stratejisini açıkladı.

ABD'nin İran'la ilgili yaptırımları artırdığını ve tamamlandıklarında bunların tarihteki en güçlü yaptırımlar olacağını söyleyen Pompeo, "Tahran'daki liderlerin ne kadar ciddi olduğumuzdan şüphesi kalmayacak. Finansal baskıları artıracağız. İran bir daha asla Orta Doğu'da baskı kuracak sınırsız yetkiyi eline geçiremeyecek" dedi.

Pompeo, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan geri çekilmesi sonrası uygulanacak yaptırımlara rağmen İran'la iş yapanlardan da hesap soracaklarını söyledi.

ABD'li bakan, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Avrupa'da gizli suikast operasyonları düzenlediğini savunarak, ABD ve müttefiklerinin İran'ın gizli operasyonlarının izini dünya çapında süreceğini kaydetti. "ABD nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyecek" diyen Pompeo, İran'a Suriye'den çekilme ve Hamas ile Hizbullah'e desteği çekme çağrısını da yineledi.

Avrupa, Rusya ve Çin'den İran anlaşmasını kurtarma atağı