Pompeo'dan Çin'e mesaj

23 Ocak 2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret müzakerelerinden olumlu bir sonuç beklediğini ve iki ülke arasında bir süper güç mücadelesinin yaşanmasına gerek olmadığını söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nda video yoluyla bir konuşma yapan Pompeo'nun sözünü ettiği müzakereler sonunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart sonunda 200 milyar dolar değerinde ithal Çin malına daha gümrük vergisi getirme tehdidi bertaraf edilebilir.

Çin'in komşularına karşı hasmane ve ülke içinde "totaliter" davrandığını söyleyen Pompeo, eğer Beijing adil ve açık ticareti ve fikri mülkiyetin korunmasını kabul ederse anlaşmazlığın sona ereceğini belirtti.

Pompeo, "Ülkelerimiz arasında bir süper güç mücadelesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyenler var. Biz böyle düşünmüyoruz" dedi.

Pompeo, 30-31 Ocak tarihlerinde Washington'da yapılacak ikinci tur ticaret görüşmeleri için, "Eminim ki onları hoş karşılayacağız ve görüşmelerimizden iyi bir sonuç çıkacak" dedi.

Trump da hafta sonunda yaptığı açıklamalarda, temasların çok iyi gittiğini söylemiş ancak Çin malları üzerindeki gümrük vergilerini kaldırmayı düşündüğü yolundaki söylentileri yalanlamıştı.

Tüm dünyadaki finans piyasalarını sarsan ABD-Çin ticaret savaşı, global ekonomik büyümenin yavaşlamasına da yol açıyor.

Konuşmasında Ortadoğu'ya da değinen Pompeo, "Ortadoğu'da istikrarı inşa etmek için koalisyonlar kurmamız gerek" dedi.

Pompeo, Yemen'deki savaşın sona ermesi için ilerleme sağlanacağı umudunda olduğunu ve İsrail ile Filistinlilerin bir araya gelmesini teşvik edecek bazı yollar bulunduğunu belirtti.

Soru ve yanıtlarla süren konuşmasında Pompeo, Şubat sonuna kadar Kuzey Kore ile yapılan nükleer müzakerelerde de ilerleme sağlanmasının beklendiğini söyledi.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Şubat ayının ikinci yarısında tekrar bir araya gelecek.

Pompeo, yabancı yatırım için çok istekli olan Kuzey Kore ile nihai bir anlaşmaya ulaşmada, özel sektörün önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

Kaynak: Reuters