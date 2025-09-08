Pop Mart hisselerinde beklenmedik düşüş! Labubu çılgınlığı sönüyor mu?

Labubu bebeklerinin üreticisi Pop Mart International Group Ltd.'nin hisseleri, Hong Kong'un gösterge endekslerine eklenmesinin ardından kâr satışları ve şirketin popüler koleksiyonluk oyuncak üretimini sürdürüp sürdüremeyeceğine yönelik endişeler nedeniyle geriledi.

Bu yıl üç kattan fazla değer kazanmıştı

Pazartesi günü hem Hang Seng Endeksi'ne hem de Hang Seng China Enterprises Endeksi'ne dahil edilen Pop Mart'ın hisseleri, bu yıl üç kattan fazla değer kazanmıştı. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen, hisseler Hong Kong borsasında günü yüzde 7'lik bir düşüşle kapattı. Bu durum, piyasada "Labubu çılgınlığı sönüyor mu?" sorusunun dillendirilmesine neden oldu.

Kutuları açılmadan içeriği bilinmeyen Labubu bebekleri, sınırlı sayıda üretilmeleri nedeniyle eBay ve StockX gibi ikincil piyasalarda yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Bu yoğun talep, Pop Mart'ın gelirlerini önemli ölçüde artırmıştı. Şirket, yılın ilk yarısında gelirlerini yüzde 200 artırarak 13,87 milyar Çin yuanına (1,94 milyar dolar) çıkarmıştı.

Soru işaretleri oluştu

Pop Mart hisseleri, 2020'nin sonunda Hong Kong'da halka arz edilmişti ve piyasaya girdiği günden bu yana büyük ilgi görüyordu. Ancak son yaşanan düşüş, şirketin geleceği ve ürünlerinin popülaritesini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Labubu oyuncak nedir?

Mitolojik karakterlerde esinlenerek tasarlanan büyük gözleri ve sivri kulaklarıyla dikkat çeken Labubu oyuncaklar kısa sürede tüm dünyada popüler hale geldi. Satışları, Barbie ve Hot Wheels gibi büyük oyuncak markalarını bile geride bıraktı.

Bu oyuncaklar "kör kutu" (blind box) sistemiyle satışa sunuluyor. Söz konusu satışla alıcı kutuyu açana kadar hangi oyuncağın çıkacağı bilinmiyor.

Labubu çılgınlığına kısa sürede ünlüler de dahil oldu. Rihanna, David Beckham, Kim Kardashian, Paris Hilton, gibi ünlüler bu oyuncaklarla kameralara yakalandı.

Çoğu ünlünün lüks çantalarında oyuncak anahtarlık olarak kullanılan Labubu'ların, telefonlara takılabilen versiyonlarının da piyasaya sürüleceği öğrenildi.