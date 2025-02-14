Porsche’den işten çıkarma kararı: 1900 kişi etkilenecek!

Alman otomotiv üreticisi Porsche, küresel ekonomik belirsizlikler ve elektrikli araçlara olan zayıf talep nedeniyle önümüzdeki on yıl içinde 1900 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Şirket, Zuffenhausen ve Weissach'taki iki tesisinde personel sayısını yaklaşık yüzde 15 azaltmayı hedefliyor ve bu süreci 2029 yılına kadar tamamlamayı planlıyor.

İşten çıkarmalar için gönüllü önlemler alınacak

Porsche, iş gücünü azaltma sürecinde erken emeklilik ve kıdem tazminatı paketleri gibi gönüllü yöntemler uygulamayı planlıyor. Ayrıca, yeni işe alımlarda daha kısıtlayıcı bir politika benimseyeceğini açıkladı.

Şirket, son dönemde Çin pazarında teslimatların azalması, maliyetleri düşürme baskısı ve elektrikli araç talebinin beklentilerin altında kalması nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bu gelişmeler, Porsche'nin elektrikli araç hedeflerini revize etmesine ve bu yıl 800 milyon Euro’luk bir yatırımla içten yanmalı motor ve plug-in hibrit model geliştirmeye yönelmesine sebep oldu.

Trump’ın vergileri Porsche için ciddi tehdit

Alman üretici, düşen satışlar ve azalan kâr marjları nedeniyle üst düzey yöneticilerinde de değişikliklere gidiyor. ABD’de 911 ve Cayenne modellerine talep sürse de, şirketin tamamen ithalata bağımlı olması önemli bir risk oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik olası yeni gümrük vergileri getirme ihtimali de Porsche için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Şirketin en büyük pazarı artık Çin’i geride bırakarak ABD oldu. Ancak, olası ek vergiler nedeniyle Porsche’nin ABD’de üretim yapmaya yönelmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.