Prenses Diana'nın balmumu heykeli 'intikam elbisesi' ile ilk kez sergilendi

Prenses Diana'nın balmumu heykeli “intikam elbisesiyle” Paris’teki Grevin Balmumu Müzesi'nde koleksiyona girdi.

1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi, elbiseyi Prens Charles’ın sadakatsizliğinin ortaya çıkmasının ardından katıldığı ilk davette giymiş ve büyüleyici görüntüsü ile epey konuşulmuştu.

Daha sonra “intikam elbisesi” olarak anılan elbise Christina Stambolian tarafından tasarlanmıştı.

"Tarzı, insancıllığı ve bağımsızlığıyla anılıyor"

Müzeden yapılan açıklamada ise “Trajik ölümünün üzerinden 28 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen Diana hala küresel pop kültürün önemli bir simgesi. Tarzı, insancıllığı ve bağımsızlığıyla anılıyor" denildi.

Prenses Diana’nın heykeli, 1793’te giyotinle idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette'in yanında sergilenecek.