Protestolar sonrası İran'da telefonlar açıldı, internet hâlâ kapalı

İran'da günlerdir devam eden iletişim kısıtlamalarında kısmi gevşemeye gidildi. Ülkede cep telefonu hatları bugün itibarıyla yurt dışı aramalara açıldı. Ancak kısa mesajlaşma ve internet erişimindeki kesintilerin sürdüğü bildirildi.

En az 646 kişi hayatını kaybetti

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler, şiddet olaylarına sahne olmuştu. Resmi makamlar can kayıplarına ilişkin açıklama yapmazken, en az 646 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Artan protestoların ardından İran yönetimi perşembe günü internet erişimi ile telefon görüşmelerini durdurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada "İnternet yakında yeniden erişime açılacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından bugün yurt dışı aramaların yeniden mümkün hale geldiği, ancak SMS hizmetleri ile internetin hâlâ kapalı olduğu aktarıldı.

Öte yandan siber güvenlik izleme kuruluşu NetBlocks, ülkede internet kesintisinin yaklaşık beş gündür devam ettiğini bildirdi. Londra merkezli izleme grubuna göre, İran'daki ulusal internet bağlantısı normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 1'i düzeyinde seyrediyor.