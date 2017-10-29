Puigdemont yeniden aday olabilir

29 Ekim 2017

Katalonya Bölgesi parlamentosunun bağımsızlık ilan etmesinin ardından 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar veren Madrid hükümeti, Katalan lider Carles Puigdemont'un yeni seçimlerde tekrar aday olabileceğini söyledi.

Öte yandan, İspanya hükümeti, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya'da feshettiği yerel yönetim hükümetinin üyelerine daimi eşlik eden polisleri ve özel şoförleri geri çekti.

İspanya devlet televizyonu TVE, merkezi hükümetin Anayasa'nın 155. maddesini uygulamaya koymasının ardından Katalonya yerel hükümetindeki bakanların yanında sürekli görev yapan koruma polisleri ile şoförlerinin geri çekildiğini duyurdu.

Haberde, yetkileri elinden alınmasına rağmen sadece Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un yanındaki koruma polislerinin "güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı" görevlerine devam ettikleri belirtildi.

Ayrıca "güvenlik endişesi duyduğunu" bildiren bakanlara da koruma verileceği ifade edildi.

Görevden alınanların yerine atama yapıldı

Katalonya bölgesini 21 Aralık’ta ilan edilen erken yerel seçime kadar doğrudan yönetecek olan İspanya hükümetinin kararıyla görevlerinden alınan Katalonya yerel polisinin yeni müdürlerinin atamalarının da yapıldığı görüldü.

İspanya'nın önde gelen kamuoyu araştırma şirketi Sigma Dos'un 21 Aralık erken yerel seçiminden önce yayımladığı ilk ankette, Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının seçimi kazansa da yerel parlamentodaki çoğunluğu kaybedebileceği sonucu ortaya çıktı.

23-26 Ekim tarihleri arasında bin kişiye yapılan ankete göre, 2015 yılında bölgedeki son seçimlere göre bağımsızlık yanlıları parlamentoda 7 koltuk kaybedebilir.

Ankete göre, mevcut durumda Katalonya'da azınlık hükümeti ile iktidarda olan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakının ortaklarından "Katalonya Cumhuriyetçi Solu" (ERC), "Katalan Avrupalı Demokrat Partisi" (PDeCAT) ile ona dışarından destek veren "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partisinin toplam milletvekili sayısı 72'den 65'e düşebilir.

Bağımsızlıkçıların Katalonya'da tekrar yönetime gelebilmeleri için 68 milletvekilini bulmaları gerekiyor.

Cuma günü bölge parlamentosu bağımsızlık ilan etmiş, Madrid hükümeti de karşılığında 155. Maddeyi yürürlüğe sokarak bölgenin özerkliğini askıya almış ve bölge parlamentosunu fesederek erken seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA