Puigdemont yeniden Katalonya lideri olabilecek mi?

28 Ocak 2018

İspanya Anayasa Mahkemesi, merkezi hükümetin başvurusu üzerine, eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un başkanlık adaylığını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Yaklaşık 8 saat süren değerlendirmenin ardından mahkeme, oy birliğiyle Puigdemont'un yemin törenine şahsen katılmadığı sürece başkan olamayacağına ve oturumda bulunmak için de mahkemeden izin alması gerektiğine karar verdi.

İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un başkanlık adaylığının engellemesine ilişkin başvurunun gündeme alınıp alınmaması konusundaki kararın ise tüm taraflar dinlendikten sonra verileceği açıklandı.

Puigdemont, kararın açıklanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi bile İspanyol hükümetinin istediği yasal dolandırıcılığı reddetti" dedi. Başbakan Mariano Rajoy'u kasteden Puigdemont, "siyaseti düzeltemeyen kişinin istifa etmesi gerektiğini" savundu.

Katalonya'yı Belçika'dan yönetmek istiyor

Tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanan Puigdemont, tutuklamadan kaçmak için görüntülü bağlanarak toplantılara katılabileceğini ve oyunu da vekalet vererek kullanabileceğini savunuyor.

Süreç nasıl gelişti?

27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.

Perşembe günü hükümetin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Danıştay, Madrid'in beklentisinin aksine Puigdemont'un başkan olmasını engelleyecek bir durum bulunmadığı yönünde görüş bildirmişti.

Buna rağmen hükümet, Puigdemont'un yeniden seçilmesini önlemek için Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA