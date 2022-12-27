Putin, petrol satışını yasakladı

Putin’in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı.

Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek.

Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının yalnızca Putin’in özel izniyle gerçekleştirebileceği vurgulandı.

Kararnameye göre, petrol ürünleri sevkiyatına yönelik yasak ise Rus hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Aralık’ta yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti.