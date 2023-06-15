Putin: Tahıl Koridoru’nda aldatıldık, çıkacağız

Putin, Rus tahıl çıkışına izin verilmese de Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını Ukrayna’nın çıkarı için değil, Afrika ve Latin Amerika’daki dost ülkeler için yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ile aracılık ettiği tahıl koridoru anlaşmasından çıkmayı değerlendirdiğini söyleyen Putin, “Anlaşmayı gelişen ülkeleri desteklemek ve tarım sektörümüze ambargoyu kaldırmak için girdik. Bir kez daha aldatıldık. Şu an bu anlaşmadan çıkmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.