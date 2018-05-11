Putin ve Merkel İran'ı görüştü

11 Mayıs 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını görüştü.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, iki liderin yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin İran’ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planı üzerinde sağlanan anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, görüşme esnasında uluslararası ve bölgesel güvenlik açısından anlaşmayı korumanın öneminin vurgulandığı ifade edildi.

Ayrıca Ukrayna krizi ve buna bağlı olarak Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) koruması altında Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ile ilgili de iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Normandiya Formatı’nda etkin bir çalışmanın sürdürülmesi hususunda anlaşıldığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Merkel’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Almanya’nın Aachen şehrinde yapılan görüşme hakkında Putin’i bilgilendirdiği bildirildi.

Görüşmede, Suriye meselesinin yanı sıra 18 Mayıs’ta Merkel’in Soçi’ye yapacağı ziyaretle ilgili hazırlıklarının da ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA