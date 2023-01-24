Putin’in dostu Rus oligarktan Türkiye’ye yatırım sinyali

Rusya’nın en zengin insanlarından olan, kimilerine göre Putin’in Kasası olarak nitelenen dünyanın başlıca metal üreticilerinden Nornickel’in sahibi Vladimir Potanin, Rus yayın kuruluşu RBC’ye yaptığı açıklamada, yaptırımların “şirketin sağlığını ve varlığını doğrudan etkilemediğini ancak tabii ki finansal taraf dahil olmak üzere kabiliyetlerini ve şirketin içerisinde yer aldığı piyasaların gelişimini sınırladığını” söyledi.

Aynı zamanda Nornickel’in CEO’su olan Potanin’in açıklamaları, her ne kadar şirket doğrudan yaptırımlara maruz kalmasa da Batılı devletlerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların, ülke ekonomisi ve küresel metal piyasaları için stratejik öneme sahip bir şirketi nasıl etkilediğini gösterdi.

Çin, Fas ve Arap ülkeleriyle ilgileniyor Potanin, dünyanın en büyük paladyum ve rafine nikel üreticisi olan şirketin “yıkıcı” yaptırımların tedarik zinciri, ödeme sistemleri ve yeni ekipman alımı üzerindeki etkileri nedeniyle yine de etkilendiğini söyledi.

Nornickel’in yeni pazarlara yayılma planlarının aksadığını belirten Potanin, bu durum nedeniyle yatırımları Rusya ve dost ülkelere yapacak şekilde yatırım stratejilerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Potanin “Doğal olarak bu durumdan çıkmak için yollar buluyoruz. Lojistik zincirlerini yeniden yapılandırarak dostane ülkelere taşıyoruz. Öncelikle Çin, Türkiye, Fas ve diğer Arap ülkeleri olmak üzere” dedi.

Rusya’da birinci sırada dünyada 38’inci zengin

Ağustos 2022 itibariyle, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 24,4 milyar dolar serveti olan Rusya’nın en zengin adamı Potanin, dünyanın en zengin 38. kişisiydi. Ocak 2018’de Potanin, ABD Hazine Bakanlığı’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakından ilişkili 210 kişiden oluşan “Putin listesinde” yer aldı.

Haziran 2022’de Birleşik Krallık , Potanin’e “Başkan Vladimir Putin’in yakın çevresindeki” en büyük oligarklardan biri olduğu için yaptırım uyguladı. Potanin, daha önce Rusya’da Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Putin ile sürekli yan yana görünen Potanin, Rus Devlet Başkanı’nın hokey arkadaşı olarak biliniyor.