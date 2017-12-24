Putin'in rakibi Navalny: Devlet Başkanlığına adayım

24 Aralık 2017

Rusya'da muhalefet liderlerinden Aleksey Navalny, devlet başkanlığı seçimlerine aday olmak için yeterli sayıda imza topladığını ve 18 Mart'taki seçimlerde aday olacağını söyledi.

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle haziran ayında 30 gün hapis cezası alan Navalny'nin, bu nedenle seçimlere katılması yasaklanmıştı.

Öte yandan Navalny'nin destekçileri, bugün Rusya'nın 20 ayrı kentinde gösteriler düzenledi. Moskova'daki gösteride kalabalığa hitap eden Navalny de, yaptığı açıklamada, devlet başkanlığına aday olmak için yeteri sayıda imza topladığını duyurdu.

Özellikle gençler arasında destek gören Navalny, adaylığının resmileşmesi halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en fazla zorlayacak isim olarak görülüyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, dördüncü defa devlet başkanlığına aday olacağını ilan eden Putin'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Putin, seçilmesi halinde Sovyet lider Josef Stalin'den bu yana en uzun süre ülkeyi yöneten Rus lider olacak.

Rusya'da iktidar partisinden Putin'e destek