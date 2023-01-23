Rapor: 550 uluslararası şirket hala Rusya’da faaliyet gösteriyor

Amerikan Yale Üniversitesi’nin yayımladığı bir rapora göre, “Rusya’dan çıkın” baskılarına rağmen bin 400’e yakın uluslararası şirketten yaklaşık 550’si hala Rusya’da faaliyet gösteriyor. Üstelik bu 550’nin çoğunluğu da Avrupalı.

Hatta aralarında İtalyan Benetton ve Calzedonia, Fransız Clarins, Etam ve Lacoste, Alman Siemens ve Braun, Hollandalı Philips’in de olduğu yaklaşık 223 şirket, savaş ve yaptırımlar yokmuş gibi “normal akışı”nı sürdürüyor.

“Normal akış”taki şirketler listesinde Amerikalı Tom Ford, Tupperware ve TGI Fridays ile Çinli alibaba, Tencent ve ZTE ile birçok uluslararası havayolu şirketleri de bulunuyor.

Yale Üniversitesi’ne göre, 162 şirket de Rusya’da işe devam ediyor ancak “gelecekle ilgili” kararlar almıyor. “Zaman kazanan” bu şirketler arasında AstraZeneca, Barilla, Bayer ve Blablacar yer alıyor.

341 şirket resmen iş bırakırken; 493 şirketin de işleri “sıfıra yakın” azalttığı belirtildi. İş bırakanlar arasında Asda, Aldi, Deloitte, Deutsche Bank, Equinor, Ikea, IBM, Nokia, Renault ve Vodafone bulunuyor.