Reuters: 'ABD, Türkiye aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi'

ABD'nin Tahran yönetimine, İsrail'e yönelik İHA ve roket saldırılarından önce Ankara aracılığıyla mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Türk diplomat, İran'ın İsrail'e düzenlemeyi planladığı saldırı öncesinde Türkiye'yi bilgilendirdiğini belirtti. Türki diplomat, ABD'nin de İran'a Ankara aracılığıyla bir mesaj gönderdiğini ve ABD'nin söz konusu operasyona ilişkin "belirli sınırlar içinde olması gerektiğini" ifade ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, İsrail'e hava saldırısından 72 saat önce "bölgedeki dost ve komşulara bilgilendirme yapıldığı" yönündeki açıklamıştı. Türk diplomat, bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Hakan Fidan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, yapılan bu görüşmede Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının kimsenin yararına olmayacağının altı çizilmişti.