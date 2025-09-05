Ringden siyasete: Dövüş sporcusu McGregor, İrlanda Cumhurbaşkanlığına aday

İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor, İrlanda Cumhurbaşkanlığına resmen aday oldu. Beyaz Saray ziyareti sırasında çektiği videoyla adaylığını duyuran McGregor, İrlandalılardan destek istedi.

İrlanda, 24 Ekim'de yeni cumhurbaşkanını seçecek.

Vatandaşlara çağrıda bulundu

McGregor adaylığını duyurduğu videoda, seçilmesi durumunda hiçbir yasa tasarısını önce halka ulaşmadan imzalamayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı için Meclis üyeleri tarafından aday gösterilmesi gereken ünlü sporcu, vatandaşlara ayrıca ilçe meclis üyeleriyle iletişime geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Conor McGregor, Mecli üyelerine ithafen de şunları söyledi:

"Meclis üyelerimiz toplumlarımızın omurgasıdır. Bu ülkeyi defalarca hayal kırıklığına uğratmaya devam eden Oireachtas'takilerden daha çok çalışırlar ve halk için daha fazlasını yaparlar.

Sesinizin duyulmadığını, ellerinizin bağlı olduğunu ve topluluğunuzun göz ardı edildiğini hisseden bir meclis üyesiyseniz, lütfen yanımda olun. Beni aday gösterin, size gerçek anlamda duyulmanız için gereken platformu ve gücü vereyim."

Citizens of Ireland, the time for real change is now!



As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first!



If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025

Göçmen karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyor

Kendini göçmen karşıtı olarak tanımlayan McGregor, ayrıca AB karşıtı söylemleriyle de dikkat çekiyor.

McGregor, cinsel saldırı suçlamasına ilişkin davayı geçtiğimiz günlerde kaybetmişti.