Riyad, ilk kez İsrail'e doğrudan uçuşlara hava sahasını açtı

07 Şubat 2018

Suudi Arabistan, Hindistan Havayolları'nın İsrail'e doğrudan uçuşlarının hava sahasından geçmesine izin verdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, bu adımla Suudi yönetimi ilk defa hava sahasında İsrail'e doğrudan uçuşlara izin verdi.

Haaretz, kararın aynı zamanda Riyad'ın İsrail'le sıcak ilişkiler içinde olduğunu kamuoyu önünde kabul etmesi anlamına geldiğini de belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la yakın ilişkilerinin de bu adımda etkili olduğu belirtildi. Konunun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun geçen ay yaptığı Hindistan ziyaretinde görüşüldüğü kaydedildi.